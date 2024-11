Frosinone-Palermo, Dionisi: «Creiamo tante palle gol e in Serie B non è semplice»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«Diciamo che la squadra produce tanto, ma sta mancando la finalizzazione. Creiamo tante palle gol e in Serie B non è semplice. Desplanches non ha fatto una parata, e questo la dice lunga sull’atteggiamento della squadra. È giusto che i tifosi pretendano di più da noi, ma anche noi vogliamo di più da noi stessi. Se continueremo così, riusciremo a ottenere quello che vogliamo».