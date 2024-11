Frosinone-Palermo, Dionisi: «La squadra offre buone prestazioni, continuando così otterremo risultati positivi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«Gioca chi si allena meglio in settimana e chi vedo meglio, e così sarà sempre. Chi spinge in allenamento gioca, non c’è nessun riferimento a Brunori. Le Douaron ci garantisce profondità e aveva fatto bene precedentemente. Devo supportare i ragazzi; Le Douaron deve ancora tirare fuori tutte le sue qualità. Devo sempre fare delle scelte: a noi serve profondità, soprattutto quando affrontiamo squadre che giocano sui riferimenti. La prestazione è stata positiva, il risultato no. La squadra offre buone prestazioni da un po’, e se continueremo così otterremo risultati positivi, ma è ovvio che non posso essere contento dei risultati attuali. La squadra è più prestativa, crea occasioni e attacca meglio. I dettagli fanno la differenza, quindi dobbiamo migliorare. Ora stiamo giocando meglio rispetto all’inizio, ma stiamo raccogliendo meno. Avevo solo uno slot alla fine e dovevo gestire i cambi. Vasic è entrato nonostante potesse entrare anche un attaccante, e questo dimostra che ha qualità importanti. Non è facile ritagliarsi spazio in questa squadra, ma oggi è entrato bene e ha grandi margini di crescita. Deve continuare così perché tutti i minuti che gioca sono esperienza. È normale che, giocando di più, avrebbe modo di sbagliare e crescere più velocemente, ma abbiamo giocatori di grande livello e devo fare delle scelte».