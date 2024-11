Frosinone-Palermo, Bracaglia: «Gol contro una squadra molto importante»

Il calciatore del Frosinone, Gabriele Bracaglia ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sono nato e cresciuto in questa città e quindi la sento particolarmente. Ho 21 anni e aver segnato oggi è stato bello. Sicuramente l’inizio della partita non è stato a nostro favore, ma sta a noi cambiare questo trend. La partita si sarebbe potuta mettere male, per fortuna è arrivato il gol contro una squadra molto importante. Al momento del gol ho provato emozioni indescrivibili, ho solo pensato ad esultare sotto la nord. È venuto tutto spontaneo e dal cuore. La continuità dà fiducia, e la sto sentendo da parte del mister. Dall’esordio in casa al gol, ho realizzato tanti sogni. Prima ero sempre in curva, e adesso sono in campo. Dedico il gol a me stesso, alla mia famiglia e a chi mi sostiene».