Frosinone-Palermo, Dionisi: «Ci è mancato solo il secondo gol, i ragazzi ce l’hanno messa tutta»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club esprimendosi in merito al pareggio contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«La partita si era messa bene subito. Avevamo fatto gol da palla inattiva e da palla inattiva lo abbiamo preso. Potevamo fare di più nel primo tempo, nel secondo abbiamo creato e purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol; è mancato solo quello. Desplanches non ha fatto una parata, e questo la dice lunga. Sapevamo delle difficoltà che avremmo potuto trovare, purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo. Insigne? Roberto viene da una partita in cui ha avuto tante occasioni ma non ha segnato; oggi ci è riuscito. Però non parlerei del singolo. È stata una partita in cui non siamo soddisfatti: fai una prestazione così e devi vincere, ma ci succede da qualche partita. Non ci aiuta nessuno, i ragazzi ce l’hanno messa tutta. E da questo dobbiamo ripartire. Guardando la classifica ci sono punti da recuperare; dobbiamo pensare a noi e essere più precisi nei dettagli».