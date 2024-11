Frosinone-Palermo, Desplanches: «Non siamo stati bravi a concretizzare le azioni. Dobbiamo fare di più»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Sebastiano Desplanches ha commentato il pareggio contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«E’ stata una partita difficile su un campo complicato. All’inizio abbiamo fatto una buona gara, nel secondo tempo abbiamo creato tanto, ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni. Dobbiamo fare di più e possiamo fare di più. Questa sosta ci servirà anche per farci trovare pronti per la Sampdoria. Messaggio ai tifosi? Ci dispiace non ottenere i punti che meriteremmo. Loro, come al solito, sono stati fantastici e ci dispiace non avergli dato la gioia dei tre punti»