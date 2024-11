Frosinone-Palermo, Greco: «Non sono contento perché volevamo vincere»

Il tecnico del Frosinone Leandro Greco ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Non sono contento perché volevamo vincere; ci è dispiaciuto perché la squadra ha prodotto tanto in queste quattro partite. Mi dispiace, ma al netto di questo, la squadra ha lavorato in maniera incredibile e credo che abbia dato risposte importanti alla gente, mostrando grande consapevolezza del momento. Gli errori ci sono stati, ma fanno parte del percorso. Abbiamo recuperato palla, abbiamo accettato l’uno contro uno, quindi di questo sono contento. Bisogna lavorare; abbiamo lavorato molto sulla fase di possesso e non possesso. Abbiamo giocatori che non sono prettamente centravanti, e sta a noi trovare la soluzione migliore per farli rendere al meglio. Questa sosta ci permetterà di fare un lavoro più profondo. Oggi non sapevo che cambi fare, è finita un po la benzina ma la squadra mi ha dato buoni segnali e per questo ho aspettato di piu a fare i cambi. Lo stato d’animo della squadra mi piace tanto».