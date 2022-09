Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il Frosinone.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Stiamo costruendo un’identità e abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo quest’anno. Le difficoltà che dobbiamo affrontare. Abbiamo un gruppo importante con giocatori di qualità, c’è sempre grande rammarico perdendo una partita come quella di oggi. Andremo a lavorare per costruire un’identità importante. Ritiro a Manchester? È nata questa idea tre settimana fa, non ho fatto ritiro con la squadra, dobbiamo conoscerci meglio. Andremo in una struttura di qualità come quella di Manchester che ci permetterà di lavorare bene in profondità, sia dal punto di vista atletico e tattico ma anche da quello umano rimanendo insieme una settimana».