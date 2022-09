Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara persa contro il Frosinone.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Giocato alla pari? È stata una partita equilibrata, abbiamo costruito situazioni da gol. Il mio grande rammarico è aver preso gol a fine primo tempo con palla nostra, l’abbiamo perso e con una giocata sono riusciti ad andare in porta. Nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo costruito le premesse anche per andare a pareggiarla, ma non siamo riusciti a far gol. C’è grande rammarico, è sempre brutto commentare una sconfitta. Bisogna però valutare anche il punto di partenza e i miglioramenti che ci sono stati rispetto anche ad una gara come quella fatta a Reggio Calabria. Nel complesso meritavamo di portare a casa almeno un punto».