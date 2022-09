Eugenio Corini è intervenuto in mixed-zone al termine della gara persa contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«Sappiamo di aver lasciato qualcosa che a volte ti far fare risultato. Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo a loro nella ripresa abbiamo avuto l’occasione di pareggiarla e non ci siamo riusciti. Il grande rammarico di oggi è che se a Reggio Calabria la prestazione era stata negativa, oggi il grande rammarico è di una prestazione fatta bene che non ha portato risultato. Nel secondo tempo abbiamo lavorato e anche nelle ripartenze siamo rimasti equilibrati. Tutti i ragazzi che sono arrivati hanno qualità importanti per la categoria. Siamo tanti nuovi ed è normale che ci sia un percorso importante da fare. La pausa per noi è molto importante sapevo che in queste sei partite avremmo cercando di crescere dal punto di vista della nostra identità tattica, abbiamo lasciato qualcosa per strada, ma trasformeremo tutto questo in energie durante questa pausa per affrontare al meglio la gara col Sudtirol in casa».