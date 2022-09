Matteo Brunori è intervenuto in mixed-zone al termine della gara persa contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«Siamo dispiaciuti perché ci tenevamo a far bene e portare a casa un risultato positivo per la nostra gente, sapevamo che era una partita molto sentita, però l’atteggiamento è stato giusto. Dobbiamo lavorare sugli errori, è normale che siamo una squadra nuova ma dobbiamo trovare il prima possibile la nostra identità. Noi in casa abbiamo dimostrato che siamo una squadra molto fastidiosa, ma dobbiamo portare questo nostro aspetto anche in trasferta. Ritiro? Partiamo una settimana a Manchester per conoscerci meglio. Siamo un gruppo che lavora bene insieme durante la settimana».