Kalifa Kujabi è diventato un caso al Frosinone. Il club l’ha preso ma lui non può scendere in campo. Colpa di quella cittadinanza italiana che tarda ad arrivare.

L’agente del calciatore Andrea Bagnoli, intervistato da “Calciomercato.com” ha rivelato:

«I documenti sono a posto già da tempo, manca solo l’ultima firma. Ci hanno detto di aspettare l’iter burocratico ma non si sa quando terminerà, in più la caduta del Governo non ha aiutato. Tempistiche? Eravamo tranquilli perché ci avevano detto al massimo 40/60 giorni, ma ora i tempi rischiano di allungarsi. Noi ci stiamo muovendo con la Prefettura per cercare quanto prima di avere quest’ultima firma, far contento il ragazzo e dargli una nuova opportunità di lavoro. Al momento non è tesserabile da nessuna squadra? No, non può essere tesserato da nessun club professionistico. Potrebbe tornare nei Dilettanti come quando non aveva i documenti in ordine, ma ora è tutto a posto e dopo l’intuizione del ds Angelozzi il Frosinone vuole tenerselo stretto».