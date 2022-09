Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Cittadella.

Ecco le sue parole:

«Usciamo con tantissimo amaro in bocca, con un risultato immeritato che ci deve dare un grande insegnamento anche se l’avremmo evitato volentieri. Abbiamo avuto tante occasioni, anche clamorose, per andare in vantaggio e non ci siamo riusciti, avremmo dovuto fare qualcosa di meglio. Usciamo con zero punti in una partita fatta bene e con un avversario difficile, che ha creato delle buone occasioni, ma il risultato non è giusto. Non ci siamo chiusi, ci hanno costretto a indietreggiare, abbiamo avuto delle occasioni clamorose e non siamo stati in grado di sbloccarla e metterla su binari più favorevoli. Indietro non si torna, si guarda solo avanti. Dovevamo essere più bravi a mettere la palla dentro perché le occasioni le abbiamo avute, l’episodio può capitare ed è capitato. La partita è stata fatta bene da tuti gli interpreti, da chi ha giocato a chi è entrato, abbiamo fatto una partita tosta, vera, quando dovevamo essere solidi, siamo stati solidi. Quando la gara la tieni in bilico, poi vieni punito Sampirisi ha fatto una bella gara come tutti i suoi compagni. Il modulo è quello che usiamo solitamente, abbiamo invertito Caso e Garritano per alcuni tratti della gara. Caso è stato bravo ad attaccare la profondità, peccato non sia riuscito a segnare. Per il resto abbiamo fatto le cose per cui ci alleniamo, peccato per il risultato. Rohden? Valuteremo nei prossimi giorni, ha sentito fastidio al muscolo».