Il tecnico granata, Edoardo Gorini, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Frosinone.

Ecco le sue parole:

«E’ stata una bella partita combattuta, ma siamo stati bravi a crederci. Sicuramente c’è stato anche un pizzico di fortuna, chi è entrato ha fatto molto bene. Stiamo cercando di tenere alta l’intensità. Quelli che sono entrati hanno fatto bene e questo gratifica me ma anche loro. Abbiamo tante soluzioni in avanti, siamo partiti in un certo modo e finito in un altro. Sono stati premiati, nel secondo tempo abbiamo cercato di verticalizzare di più per cercar la fisicità degli attaccanti. La squadra tende a scoprirsi un po’ troppo, abbiamo preso 4-5 ripartenze evitabili, abbiamo incontrato una squadra forte, sulle ripartenze tra le più forti. Oggi avevano cercato si farci male con Caso tra gli spazi e direi che ci sono riusciti, poi siamo stati bravi noi a chiuderla. Se Kastrati fa bene, il merito va anche agli altri portieri. Tounkara ha preso un giallo e ho preferito evitare qualsiasi problema, è una fortuna avere tante soluzioni ma bisogna essere bravi e fortunati a saper leggere la partita. Visentin è dall’inizio che si allena bene, si è fatto trovare pronto anche oggi, è la prova che se vai forte ad allenamento quando capita il tuo momento sei pronto. Abbiamo una squadra forte e siamo in grado di competere con chiunque, abbiamo fatto delle prestazioni ottime con tutti, ma dipende sempre da noi, dipende da come le affronti. Le partite di questo campionato sono di una difficoltà estrema, ma vincere questa partita ti dà consapevolezza dei nostri mezzi ma se non sei duro rischi sempre. Abbiamo fatto una bella prestazione e questo ti da stimolo per preparare la prossima. Grandissima vittoria, ma da lunedì la testa va a Reggio Calabria».