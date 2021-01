Michele Volpe potrebbe continuare la propria carriera in serie C. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, l’attaccante avrebbe attirato su di sè le attenzioni di Catanzaro e Pro Vercelli.

In queste ultime ore di calciomercato il club ciociaro sta riflettendo se cederlo in prestito in modo tale da dargli la possibilità di giocare con più continuità.