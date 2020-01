Il Cosenza è alla ricerca di nuovi elementi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, per la fascia destra il club starebbe valutando l’ex calciatore rosanero Alessandro Salvi, oggi in forza al Frosinone. Sembrano esserci stati anche primi contatti tra le parti e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in tal senso.