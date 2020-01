Si è conclusa l’udienza per il Caso Meridi, davanti al Tribunale di Catania. La Procura si è opposta rispetto alla richiesta di Meridi di amministrazione controllata e i legali dei creditori si sono associati alla richiesta. Stando a quanto riferito da “Catanista.eu”, sembra che Meridi abbia presentato il contratto preliminare che avrebbe stipulato con Apulia. Nelle prossime ore verranno valutate tutte le carte in modo tale da permettere al collegio di decidere se ammettere la Meridi in amministrazione giudiziale con la nomina dei tre commissari. Il Tribunale è riservato di decidere nei prossimi giorni. Il provvedimento dovrebbe arrivare entro una settimana.