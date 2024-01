Frosinone, Angelozzi: «Caso è sul mercato»

Il ds del Frosinone Angelozzi si è espresso, in conferenza stampa sul mercato del club. Il Palermo è alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo e Giuseppe Caso è un obiettivo del club rosanero.

Di seguito le sue parole:

«Nadir è quello che è arrivato prima, lo avete già apprezzato. Erano tanti anni che gli andavo dietro e finalmente siamo riusciti a portarlo a Frosinone. Con Demba ci messaggiamo da quest’estate per portarlo qui, in estate non è stato possibile e si è aperto uno spiraglio in settimana. Stava per andare a giocare in Turchia, quando l’ho saputo gli ho chiesto se fosse disponibile a venire da noi. Siamo felici e speriamo che ci faccia vedere belle cose, Nadir ha già iniziato a farlo.Non cerchiamo attaccanti centrali, non li abbiamo mai cercati e chiuderemo la stagione con i 3 che abbiamo. Può darsi che faremo qualcosa in questi giorni, ma non in attacco. Prenderemo un terzino se troviamo qualcuno che ci piace. Faremo qualcosa in uscita, soprattutto davanti perché siamo tanti. Seck? E’ un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra e in più è un giocatore che ha un contropiede importante, per me è uno dei giocatori più forti in Italia sotto questo aspetto. Può fare anche la mezz’ala, è come se avessi preso 3 giocatori in 1. Cessioni? Nessuno ha chiesto di andare via, è giusto specificarlo. Però non possiamo tenere 8 esterni, per cui qualcuno deve andare via. Caso deve andare via, è giusto valutarle, speriamo che qualcuno vada via. Caso, Bidaoui e Baez sono sul mercato. Vediamo negli ultimi giorni di mercato chi potrà andare via. Lo dico anche per loro, perché neanche ci possiamo allenare lì davanti per quanti siamo»