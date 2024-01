Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Como è in chiiusura per l’ex rosanero Goldaniga.

Il Como è in chiusura per per il giocatore del Cagliari come rinforzo difensivo. Oltre alla squadra allenata da Roberts e Fabregas, anche la Cremonese, che in classifica si trova appena un punto sotto ai comaschi, era interessata al difensore.