«Questo è un altro campionato, sono partite in cui l’ultima può battere la prima, la tensione gioca brutti scherzi. L’Avellino è stato danneggiato all’andata ma bisogna cancellare tutto e pensare a domani mettendocela tutta, con il trasporto della gente si può fare l’impresa e la squadra deve dargli questa soddisfazione. Sicuramente il mister saprà come far scendere in campo la squadra, ci dovranno essere motivazioni giuste e ci saranno sicuramente. La squadra deve capire che chi indossa quella maglia se la deve sentire sulla pelle. L’organico è forte e mi auguro riesca a vincere questa partita perché ne ha la possibilità. I tifosi ci sono sempre stati, io dopo 26 anni dai miei playoff ancora vedo gente che si ricorda di me e non mi ha mai lasciato, non metto in discussione il calore della gente».

Queste le parole dell’ex giocatore dell’Avellino, Totò Fresta, rilasciate ai microfoni di “Sportchannel” in merito al match tra Palermo e Avellino.