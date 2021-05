Si è bloccata la vaccinazione anticoronavirus alla Fiera del Mediteranneo a Palermo, in particolare sono finite le fiale di Pfizer, quindi è stato rimandato a casa anche chi doveva fare la seconda dose.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, la vaccinazione dovrebbe riprendere già domani, quando dovrebbero arrivare le dosi di Pfizer. Pochissimi in fila per la vaccinazione visto il blocco sul vaccino. (Clicca qui per il video)