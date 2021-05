«Si può definire in tanti modi: è questo il nostro obiettivo. Va raggiunto. Bisogna avere energie positive. Dovremo gestire le responsabilità, è un modo per crescere. Sono straconvinto che faremo il nostro dovere e che tutto filerà nel modo migliore. Abbiamo scelto una linea più prudente di gestione. Ma di sicuro negli episodi non siamo stati fortunati. Il tiro non era irresistibile, ha subito una deviazione. Potevamo anche fare risultato, la partita è stata equilibrata. Questa squadra siamo in grado di metterla sotto. Domani è tutto, è decisiva. Ma non dobbiamo perdere la nostra positività. Non dobbiamo andare all’arrembaggio. Dobbiamo fare la gara che sappiamo. Intensi? Certamente sì. L’ultima partita ha detto che stiamo bene fisicamente. Sono fiducioso. Fasciarsi prima la testa non serve. Sono sicuro che faremo bene. Dovremo essere bravi, così come nell’ultima mezz’ora domenica, a prendere il sopravvento e trovare varchi. E’ la terza partita in sette giorni, probabilmente qualcosa cambieremo. Certo che sì. Celiento? Sta bene. Già prima della gara d’andata aveva lavorato bene per tre giorni. Ora si sono aggiunti altri tre giorni, abbiamo più certezze. Domenica ho preferito non rischiarlo. Adesso sta bene, può essere impiegato. Cianci? E’ un giocatore che ho impiegato nell’ultima mezz’ora ma gioca ancora con un po’ di fastidio. Il suo impiego è part-time, questo è sicuro. Per il resto qualcosina cambieremo. Abbiamo dei giocatori che recuperano, la rosa ha valori importanti, cambieremo».

Queste le parole dell’allenatore del Bari, Gaetano Auteri, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito alla sfida contro la Feralpisalò.