Secondo quanto riporta “Repubblica”, tre poliziotti di New York sono finiti in ospedale dopo aver bevuto un frappé di Shake Shack con aggiunta di una sostanza tossica, forse con del disinfettante o della candeggina. Le condizioni dei poliziotti non sono gravi e secondo il dipartimento di polizia non è chiaro se il gesto sia volontario e mirato contro gli agenti. Si teme che l’accaduto possa essere collegato alle proteste per la morte di George Floyd e le accuse che gli agenti di tutto il Paese hanno ricevuto in queste settimane.