Secondo quanto emerge dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il Benevento, in vista della Serie A sempre più vicina (in attesa della promozione aritmetica), sogna sempre più in grande. L’ex Liverpool Daniel Sturridge potrebbe essere il primo clamoroso colpo del club, con Pippo Inzaghi che avrebbe dato il suo ok all’operazione nell’ultimo summit di mercato con il presidente Vigorito e il ds Foggia, secondo le indiscrezioni pubblicate da Ottopagine/Ottochannel (la tv ufficiale del Benevento).