È finita con quindici minuti di anticipo la gara tra Francia e Polonia Under 18. L’arbitro ha decretato l’impossibilità a portare la gara a conclusione per via di 4 espulsioni tra i francesi.

I transalpini dopo aver subito il 2-2 dai polacchi hanno trasformato il match in una carneficina sportiva. In 20’ l’arbitro ha espulso 4 giocatori. La triste chiosa finale la mette Darnell Bile, stella del Sant Etienne.

Una durissima entrata su un giocatore polacco e una testata rifilata allo stesso. Il ct dei transalpini, Bernard Diomede ha commentato: “Per alcuni potrebbe non esserci un ritorno nella Francia, perché devono capire le cose. Altri hanno avuto un buon atteggiamento a fine partita, hanno cercato di calmare le cose, bisogna analizzare bene, con freddezza, chi si è comportato bene e chi si è comportato male. Da allenatore, sanzionerò i giocatori che devono essere sanzionati