Foggia ha perso male contro il Pescara, da quel momento è esplosa la contestazione nei riguardi di Roberto Boscaglia, al punto che è intervenuta la Digos.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale oggi, per la ripresa della preparazione in vista del derby di Taranto, in campo è andato lo staff di Boscaglia, l’allenatore è rimasto a casa anche per motivi di ordine pubblico. Si sta cercando un accordo sulla risoluzione, al momento non c’è intesa e si continuerà a lavorare.