I Carabinieri di Francavilla di Sicilia (Messina) hanno arrestato un 37enne per violenza sessuale ai danni di una donna. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, la vittima ha riferito che mentre si trovava all’interno del garage della propria abitazione, dopo essere entrata in macchina per recarsi a lavoro, non avrebbe avuto il tempo di chiudere lo sportello che un uomo tappandole la bocca con una mano ed intimandole di stare zitta l’avrebbe palpeggiata. I carabinieri sono risaliti al presunto autore della violenza.