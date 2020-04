Gonzalo Higuain, si è raccontato a “Marca” svelando un aneddoto. Dopo la sconfitta in finale ai Mondiali del 2014, l’argentino aveva preso la decisione di smettere, fu sua madre a fargli cambiare idea: «Avevo deciso di ritirarmi dopo quella partita, mia madre però mi ha convinto a cambiare idea, mi ha detto che avrei dovuto continuare. Fosse dipeso di me, sicuramente avrei chiuso con il calcio. Amo il pallone, ma amo mia madre di più. Ma lei mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei».