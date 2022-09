Come riportato da “TMW” altermine della conferenza stampa del ct Mancini, il portiere Guglielmo Vicario – alla sua prima convocazione in Nazionale – ha ricevuto il premio ‘Costruiamo gentilezza’ – nato dalla collaborazione tra l’Ussi Toscana e l’Associazione ‘Cor et Amor’ guidata da Luca Nardi.

L’estremo difensore del’Empoli si è contraddistinto per un gesto di grande umanità, come l’accoglienza di una famiglia fuggita dalla guerra e dalle sue atrocità.

Ecco le sue parole: «Vi ringrazio e sono contento che la famiglia Ucraina che è da noi si stia sempre più integrando. Soprattutto il bambino, che ora sta andando a scuola e questo per fortuna riesce anche a distrarlo dalla tragedia che ha vissuto»