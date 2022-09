Come si legge su “SampNews24” sono ore calde in casa Sampdoria per il futuro di Marco Giampaolo.

Il tecnico potrebbe pagare a caro prezzo il pessimo avvio di stagione. Oltre a Claudio Ranieri, Dejan Stankovic e Daniele De Rossi, nelle ultime ore è spuntato il nome di Giuseppe Iachini, artefice della promozione in Serie A della Sampdoria nel 2012.

Il tecnico è molto apprezzato dalla tifoseria blucerchiata, non tanto dall’attuale dirigenza del club: Iachini, infatti, rappresenta al momento un piano B alquanto remoto.