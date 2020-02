Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Instagram”, Andrea Silipo, calciatore in forza al Palermo, ha esultato per la vittoria ottenuta nel match contro il Biancavilla. Ecco il messaggio suo messaggio: “Avanti così. Forza Palermo”. Il suo commento ha subito scatenato la reazione di Kraja, suo compagno in maglia rosanero, che ha commentato il post scrivendo: “Messilipo”. In basso la foto in questione.