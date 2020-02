La Sanremese ha presentato ricorso dopo che il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino a favore della Folgore Caratese nella semifinale di andata di Coppa Italia serie D. La squadra ligure avevano schierato il calciatore Gagliardini che però non aveva mai scontato una squalifica di Coppa dal 2016. La Caratese, una volta appreso il problema, aveva presentato subito ricorso e giovedì scorso ha avuto ragione. La gara di ritorno, da disputare a Carate Brianza, è stata così rinviata a data da destinarsi. La Sanremese chiede alla Federazione di non fissare alcuna data per il ritorno e nella difesa ha puntato molto sulla buona fede del club perché la squalifica risaliva a 4 anni fa. Nel regolamento non sono previste forme di prescrizione per le squalifiche e ci sono già stati molti casi di partite perse a tavolino per aver schierato calciatori squalificati. Il club ligure andrà in secondo grado per provare a risolvere questa faccenda.