Intervenuto ai microfoni di “Sportitalia”, Ninni Corda, allenatore del Foggia, si è espresso così in merito alla sua esperienza sulla panchina del club rossonero: «La piazza è storica, diversa da tutte le altre. Allenare una squadra che lo scorso anno era in serie B è una grande responsabilità ma anche un grande onore. Ci sono dei pro e dei contro, ad esempio. E’ speciale giocare davanti a 5.000 spettatori, ma quando le cose non vanno bene le contestazioni sono pesanti, ma rientrano nella normalità delle cose. Il girone H? Non me ne voglia nessuno, ma il nostro è il girone più forte e competitivo d’Italia. Non è semplice, per valore delle rose e per il blasone delle squadre. Noi siamo lì e ci proveremo fino alla fine».