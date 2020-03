I voli da e per Palermo sono stati dimezzati per paura di contagi da Coronavirus, ma nonostante questo lo scalo siciliano continua ad essere operativo. Nella mattina di oggi, proprio per permettere ai passeggeri in arrivo ed in partenza, ma anche al personale presente di lavorare in maniera sicura, è stata effettuata la sanificazione di tutti i locali. Di seguito le foto pubblicate sulla propria pagina Facebook dalla Gesap durante questo intervento: