Come riportato da “Repubblica.it”, ieri in quel di Milano è avvenuto uno scontro tra due volanti della Polizia. Nelle città deserte per i divieti legati al coronavirus, circolano quasi esclusivamente i mezzi delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio a Milano si sono scontrate due volanti della polizia di Stato, è accaduto in piazzale Maciachini. Altre volanti sono accorse dopo lo scontro che per fortuna non ha causato feriti, solo danni alle vetture.