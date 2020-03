I casi confermati di coronavirus in Germania sono 36.508, 198 i decessi. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, organizzazione per la sanità pubblica del paese, spiegando che nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 4.995. Nel frattempo ieri il Bundestag tedesco ha varato un bilancio aggiuntivo per finanziare il pacchetto di aiuti per l’emergenza che prevede nuovi debiti per 156 miliardi di euro su un totale di 1.100 miliardi di euro. Sono previste sovvenzioni dirette da 50 miliardi per le piccole imprese, per gli autonomi, e per il potenziamento degli ospedali. Contemporaneamente il governo federale prevede di riscuotere 33,5 miliardi e mezzo di euro in meno di tasse a causa delle massicce conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.