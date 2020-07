I piloti della Formula 1 dicono no al razzismo e lo fanno inginocchiandosi sulla griglia di partenza prima del via del Gp d’Austria, così come preannunciato dal campione Lewis Hamilton. Un’immagine che vale più di mille parole. Tra i piloti che, invece, hanno deciso di non mettersi in ginocchio – pur indossando la maglietta nera con la scritta “end racism” – ci sono il ferrarista Leclerc e Verstappen. Per il video CLICCA QUI