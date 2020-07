Torna a diminuire il numero delle vittime in Lombardia dopo i dati di ieri, che riportavano 16 vittime in appena 24 ore. Oggi i morti da Coronavirus sono 6 (per un totale di 16.697 decessi dall’inizio della pandemia). Stabile il numero dei nuovi contagi che tocca quota 98 contro i 95 di ieri, mentre il giorno prima erano stati 115. I guariti oggi sono 65.997 mentre i dimessi sono 2.277. I ricoverati con sintomi sono 230 contro i 231 di ieri (-1): in terapia intensiva ci sono ancora 36 persone (esattamente come ieri). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 8.772 per un totale di 1.083.105 dall’inizio della pandemia. Ieri si è registrato un incremento di +10.160 tamponi. Infine si segnalano i dati della provincia di Milano che oggi segna +16 casi (ieri +19) mentre Milano città +7 contro i +3 di ieri.