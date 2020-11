«In queste due settimane il percorso è cambiato in maniera netta. L’importante è proseguire così, in questo girone tutte le gare sono difficili e ritrovarsi nuovamente in difficoltà è un attimo.

L’obiettivo deve essere consolidare la categoria, credo l’ambizione della società e dell’allenatore che è molto esperto. È fondamentale per ambire nei prossimo futuro a qualcosa di importante. Un buon campionato di C è la giusta base per puntare poi più in alto».





Queste le parole di Alberto Fontana, portiere ex Palermo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito al momento di forma dei rosanero.