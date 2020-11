«Il Palermo ora deve essere bravo a non esaltarsi troppo. Deve proseguire nella compattezza, puntando alla continuità dei risultati, per il lavoro settimanale e per programmare il futuro in maniera più netta.

Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra. Sono convinto che consolidando la categoria quest’anno, si possa affrontare il prossimo torneo con tutt’altra ottica».





Queste le parole di Alberto Fontana, ex portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito all’andamento dei rosanero.