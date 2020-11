«Bisogna ricordare che il Palermo nella scorsa stagione ha vinto il campionato di D e non è mai facile centrare questo obiettivo.

Il salto però è molto grande, la Serie C e specialmente il Girone C, è una categoria difficilissima, con squadre che sono attrezzate per vincere il torneo e che spesso riescono anche nel doppio salto.





Il Palermo quindi all’inizio ha pagato questo scotto, la categoria difficile, un po’ di inesperienza e una situazione particolare legata al Covid, con l’assenza di giocatori importanti». Queste le parole di Alberto Fontana, ex portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla squadra rosanero.