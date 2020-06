«Il criterio dell’algoritmo è gusto – scrive il tecnico rossonero sui social – così come quello di cristallizzare la classifica al termine del girone d’andata. A quel punto eravamo a pari punti con il Bitonto e quindi avremmo potuto giocare lo spareggio. Non so quale sia il criterio, da calendario avremmo dovuto giocare lo scontro diretto in casa e non può non essere considerato». Queste le parole di Ninni Corda, tecnico del Foggia, secondo quanto riporta “Tuttoseried”.