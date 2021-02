La situazione legata alla cessione del Foggia non sembra sbloccarsi. L’ultimo episodio è stato registrato lunedì, con la Pec inviata da Pintus a Felleca e a Di Silvio. Nella Pec è stato ribadito il non gradimento alla Matera Production e sottolineato che per esercitare il diritto di prelazione Pintus ha in teoria 90 giorni.

Una brutta notizia per Francesco Di Silvio ed i suoi partner, che tuttavia non si sarebbero raffreddati davanti all’ennesimo diniego ma con un profilo più basso e lontano dalla luce dei riflettori attendono gli eventi.





Stando a quanto riferito da “Fgcalciopress.org”, Felleca, intanto, attraverso il suo legale ha dato una sorta di aut-aut a Pintus: l’8 febbraio sarebbe infatti partita una nuova Pec per invitare l’imprenditrice sarda a dare seguito al diritto di prelazione ed alle identiche condizioni previste nel preliminare con la Matera Production dello scorso 13 gennaio.

Sempre Felleca ha chiesto una risposta per il giorno successivo, che tuttavia ad oggi non sarebbe ancora arrivata. E proprio in mancanza di cenni o repliche alla sollecitazione, Felleca si riterrebbe libero di cedere le sue quote alla Matera Production di Francesco Di Silvio. Da allora sono passati ulteriori tre giorni e non ci sono novità.