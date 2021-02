È saltata fuori, nei giorni scorsi, la notizia che la dirigenza del Palermo ha dato mandato a Pricewater Coopers di trovare qualcuno interessato all’acquisizione delle quote di Tony Di Piazza (40%) ( CLICCA QUI ), ma il presidente Mirri, secondo quanto dichiarato, non escluderebbe di vendere la totalità del club se qualcuno si dovesse far avanti per fare grande il Palermo ( CLICCA QUI ).

Il tutto ad un anno e mezzo dalla creazione della nuova società che si aggiudicò, tramite bando pubblico indetto dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il titolo del club costretto a ripartire dalla Serie D.

La nostra redazione ha raccolto delle dichiarazioni del primo cittadino proprio per quanto riguarda la situazione del club di viale del Fante: «Non è compito del sindaco occuparsi di aspetti gestionali, mentre è compito e dovere chiedere che la la società e la squadra nelle loro autonome responsabilità possano al meglio rappresentare la nostra città; sono certo che entrambi i soci sapranno effettuare al meglio ogni scelta che riterranno opportuna. Il Sindaco – conclude il primo cittadino della città metropolitana di Palermo ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” – sosterrà sempre i colori rosanero, nel rispetto dei compiti di ciascuno e non entrando nella normale e vitale dialettica di opinioni, a volte divergenti dei tifosi, che sono grande patrimonio della squadra e della società».