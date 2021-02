Intervenuto ai microfoni del “Quotidiano del Sud”, Salvatore Caiata, presidente del Potenza, ha parlato dell’esonero di Eziolino Capuano e dell’arrivo in panchina di Fabio Gallo. Ecco le sue parole:

«Purtroppo stavo intravedendo che la squadra potesse infilarsi di nuovo in una striscia negativa e questo mi ha fatto riflettere intraprendendo “la decisione del presidente”. Con Capuano non intravedevo positività anche perché con lui in primis si giocava per non prenderle e ho pensato che così non si andava da nessuna parte.





Vi sembrerà strano ma ho esonerato Capuano senza avere già in mano un sostituto e con Gallo che è una mia scelta ho il sollievo di avere fatto la giusta scelta. Contro il Foggia ho già visto qualcosa di buono e contro la Ternana scenderemo in campo sapendo di non avere nulla da perdere e contro la capolista giocheremo a viso aperto».