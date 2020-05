Il presidente del Foggia Roberto Felleca, ha rivelato una trattativa ben avviata per la partecipazione di una holding nella società. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”: «Voglio provare a dare un futuro importante al Foggia, ma mi sono organizzato anche per cercare qualche partner per degli investimenti importanti. Nel giro di 15/20 giorni i nostri tifosi avranno delle belle notizie. Una holding inglese ci sta facendo delle proposte, ha un capitale sociale importante e un fatturato altissimo. È un gruppo solido. Follieri? Quando arriveremo alle verifiche fiscali con la holding inglese capiremo se c’è dietro anche lui. Comunque è un nome che non possiamo escludere. Stiamo valutando».