Attraverso il proprio account Facebook, il giornalista Attilio Scuderi ha annunciato le ultimissime novità sul Catania:

“Arriva altra tegola. Catania deferito dalla FIGC per gli stipendi non pagati del 16 marzo relativi ai mesi di gennaio e febbraio. Deferito anche Giuseppe Di Natale e Davide Franco. Punti di penalizzazione in arrivo. Si cerca di capire se adesso o nel prosdimo campionato”.