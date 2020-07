Nel comune di Predazzo, in Trentino Alto-Adige, è stato registrato un focolaio di coronavirus. Su 23 tamponi eseguiti, 8 sono risultati positivi. Stando a quanto riferito da “Notizie.it”, si tratta di alcuni partecipanti ad una festa a cui aveva preso parte anche un cittadino rientrato dal Kosovo. Il cittadino è stato individuato come il paziente zero e non ha rispettato l’auto isolamento di due settimane previsto dai protocolli. A darne notizia e a ricostruire la vicenda è stato Antonio Ferro dell’Apss durante una conferenza stampa.