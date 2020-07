C’è preoccupazione in provincia di Caserta per l’improvvisa risalita dei contagi del Covid-19. In appena 24 ore sono 10 i nuovi casi positivi. E non tutti legati al focolaio di Mondragone. Un campanello d’allarme per le istituzioni che conferma il fatto di come il virus stia circolando ancora e non solo nell’aree attenzionate. Dopo settimane di zero casi, anticipa Edizione Caserta, tornano a contare un positivo ciascuno le città di Marcianise e Caserta. Mondragone ne annovera altri otto rispetto a ieri, anche se c’è una prima guarigione ufficiale. La città domiziana ha ora 74 casi positivi, la fetta più importante sugli 89 totali della provincia di Caserta.