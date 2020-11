Antonio Floro Flores che ha vestito le maglie di Bari e Casertana che saranno avversarie nel weekend di Serie C, ha parlato ai microfoni del “Corriere del Mezzogiorno”.

Ecco le sue parole:





«Casertana-Bari è diventato un match di fuoco: nessuno può sbagliare. Casertana e Bari hanno un tratto distintivo nella mia carriera: non si sono concluse come speravo, nonostante abbia ricevuto un affetto commovente dalla gente. I problemi fisici sono stati un freno a volte invalicabile. A Bari c’era un grande potenziale: ottime squadre sia nella prima stagione, sia nella seconda. Il campionato sul piano tecnico è modesto, ma anche maledettamente complicato perché in B sale soltanto la prima in classifica ed i playoff comprendono troppe squadre diventando una sorta di lotteria. Il Bari aveva una squadra fortissima fin dallo scorso anno, ma il cambio di tecnico ad inizio stagione ha fatto perdere tempo e punti preziosi. La situazione attuale è diversa: la sconfitta contro la Ternana pesa, ma il distacco non è irrimediabile. Certo, i margini di errore sono ridottissimi fin da ora».