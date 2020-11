Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, ha parlato attraverso i microfoni di “TuttoC.com”.

Ecco le sue parole:





«Fermare o meno il campionato? Noi andiamo avanti. Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC».